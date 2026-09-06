Deportivo Alaves - Osasuna maçı için heyecan başladı. La Liga'nın 4. haftasında iki takım Mendizorroza'da karşı karşıya gelecek. İlk üç maçında 7'şer puan toplayan Alaves ve Osasuna, zirve yarışını sürdürmek için sahaya çıkacak. Peki Alaves - Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi detaylar...

Alaves - Osasuna maçını takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 4. hafta heyecanı devam ediyor. Sezona başarılı bir başlangıç yapan Deportivo Alaves, sahasında Osasuna'yı ağırlayacak. İlk üç haftada 7'şer puan toplayan iki ekip, Mendizorroza'da önemli bir mücadeleye çıkacak. Futbolseverlerin karşılaşma öncesinde en çok araştırdığı konuların başında ise "Deportivo Alaves - Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu geliyor. Alaves - Osasuna maçına dair tüm bilgiler A Spor'da...

ALAVES - OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Alaves - Osasuna maçı saat 19.30'da başlayacak.

ALAVES - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Alaves - Osasuna maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALAVES - OSASUNA MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

İki takım da yeni sezona dikkat çekici bir başlangıç yaptı. La Liga'nın resmi verilerine göre Alaves, ilk üç maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Bask ekibi bu karşılaşmalarda 5 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Osasuna da 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana ulaştı ancak rakibine göre daha az gol attı.

ALAVES SEZONA HIZLI BAŞLADI

Geçtiğimiz sezonu 14. sırada tamamlayan Alaves, yeni sezonda çok daha iddialı bir görüntü ortaya koydu. İlk üç haftada 7 puan toplayan ev sahibi ekip, sezonun açılış maçında Getafe'yi 3-0 mağlup etti. İkinci haftada Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kalan Alaves, son olarak Villarreal'i 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Böylece Alaves, ilk üç maç sonunda 5 gol atıp yalnızca 1 gol yiyerek üst sıralarda yer aldı.

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