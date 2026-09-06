Juventus, Milan karşısında puanı son dakikalarda kurtardı!

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Juventus ile Milan 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Juventus ile Milan karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyum'da oynanan maçta Juventus ile Milan 1-1 berabere kaldı.

Milan'ın golü 68. dakikada Alphadjo Cisse kaydederken Juventus'un golü 90+2. dakikada Teun Koopmeiners'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Juventus, ligde ilk puan kaybını yaşadı ve 7 puana yükseldi. Milan da ligde ilk puan kaybını yaşayarak 7 puana çıktı.