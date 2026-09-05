Schalke 04-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Schalke 04 ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Schalke 04-Bayern Münih maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.