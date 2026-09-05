CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Schalke 04-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Schalke 04 ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Schalke 04-Bayern Münih maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi:
Schalke 04-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SCHALKE 04-BAYERN MUNIH MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Almanya Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2. hafta maçında Schalke 04 ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Peki, Schalke 04-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCHALKE 04-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04-Bayern Münih maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

#Almanya Bundesliga
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
İşte Paderborn-Freiburg maçı bilgileri
Sonraki Haber
İşte Paderborn-Freiburg maçı bilgileri