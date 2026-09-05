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Werder Bremen-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Werder Bremen ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Werder Bremen-Leipzig maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi:
Werder Bremen-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Almanya Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2. hafta maçında Werder Bremen ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Peki, Werder Bremen-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN-LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Werder Bremen-Leipzig maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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#Almanya Bundesliga #Leipzig
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