Werder Bremen-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Werder Bremen ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Werder Bremen-Leipzig maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.
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Almanya Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2. hafta maçında Werder Bremen ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Peki, Werder Bremen-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
WERDER BREMEN-LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Werder Bremen-Leipzig maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
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