CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Borussia Mönchengladbach-Elversberg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Elversberg karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Borussia Mönchengladbach-Elversberg maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi:
Borussia Mönchengladbach-Elversberg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-ELVERSBERG MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Almanya Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2. hafta maçında Borussia Mönchengladbach ile Elversberg karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Mönchengladbach-Elversberg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-ELVERSBERG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach-Elversberg maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

#Almanya Bundesliga #S Sport Plus
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Bayer Leverkusen-Union Berlin maçı bilgileri
Sonraki Haber
Bayer Leverkusen-Union Berlin maçı bilgileri