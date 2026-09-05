Villarreal-Deportivo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya LaLiga'da heyecan devam ediyor. Villarreal ile Deportivo karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Villarreal-Deportivo maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.
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İspanya LaLiga'da heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Villarreal ile Deportivo karşı karşıya gelecek. Peki, Villarreal-Deportivo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
VILLARREAL-DEPORTIVO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Villarreal-Deportivo maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
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