Fiorentina-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 3. haftasında Fiorentina ile Torino karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Fiorentina-Torino maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.
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İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3. hafta maçında Fiorentina ile Torino karşı karşıya gelecek. Peki, Fiorentina-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FIORENTINA-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fiorentina-Torino maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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