Fiorentina-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Fiorentina ile Torino karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Fiorentina-Torino maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.