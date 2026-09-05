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Paderborn-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Paderborn ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Paderborn-Freiburg maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi:
Paderborn-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Almanya Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2. hafta maçında Paderborn ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Peki, Paderborn-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PADERBORN-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Paderborn-Freiburg maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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#Almanya Bundesliga
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