Roma-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan Roma ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Roma-Atalanta maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.