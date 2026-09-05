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Brentford-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Brentford ile Sunderland karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Brentford-Sunderland maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi:
Brentford-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3. hafta maçında Brentford ile Sunderland karşı karşıya gelecek. Peki, Brentford-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brentford-Sunderland maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.

#Sunderland
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