Rayo Vallecano-Racing Santander maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya LaLiga'da heyecan devam ediyor. Rayo Vallecano ile Racing Santander karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Rayo Vallecano-Racing Santander maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.