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Rayo Vallecano-Racing Santander maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya LaLiga'da heyecan devam ediyor. Rayo Vallecano ile Racing Santander karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Rayo Vallecano-Racing Santander maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi:
Rayo Vallecano-Racing Santander maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İspanya LaLiga'da heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Rayo Vallecano ile Racing Santander karşı karşıya gelecek. Peki, Rayo Vallecano-Racing Santander maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO-RACING SANTANDER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano-Racing Santander maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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#Rayo Vallecano
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