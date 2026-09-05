Rayo Vallecano-Racing Santander maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya LaLiga'da heyecan devam ediyor. Rayo Vallecano ile Racing Santander karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Rayo Vallecano-Racing Santander maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.
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İspanya LaLiga'da heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Rayo Vallecano ile Racing Santander karşı karşıya gelecek. Peki, Rayo Vallecano-Racing Santander maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
RAYO VALLECANO-RACING SANTANDER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rayo Vallecano-Racing Santander maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
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