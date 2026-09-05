Nottingham-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Nottingham ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Nottingham-Tottenham maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.
NOTTINGHAM-TOTTENHAM CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3. hafta maçında Nottingham ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Peki, Nottingham-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
NOTTINGHAM-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Nottingham-Tottenham maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.