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Nottingham-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Nottingham ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Nottingham-Tottenham maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.

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Nottingham-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3. hafta maçında Nottingham ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Peki, Nottingham-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Nottingham-Tottenham maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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