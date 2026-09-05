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Newcastle-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Newcastle ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Newcastle-Bournemouth maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi:
Newcastle-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3. hafta maçında Newcastle ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Peki, Newcastle-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE-BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle-Bournemouth maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

#Newcastle
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