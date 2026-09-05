Fulham-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Fulham ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Fulham-Crystal Palace maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.
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İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3. hafta maçında Fulham ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Peki, Fulham-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FULHAM-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fulham-Crystal Palace maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.