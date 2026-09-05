Fulham-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Fulham ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Fulham-Crystal Palace maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.