CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fulham-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Fulham ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Fulham-Crystal Palace maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi:
Fulham-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM-CRYSTAL PALACE CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3. hafta maçında Fulham ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Peki, Fulham-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fulham-Crystal Palace maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

#Crystal Palace #Fulham
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Manchester City-Coventry maçı bilgileri
Sonraki Haber
Manchester City-Coventry maçı bilgileri