İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City sahasında Coventry City'i mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City sahasında Coventry City'i 1-0 mağlup etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 26. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City 9 puana yükseldi. Üçüncü maçında da mağlubiyetle ayrılan Coventry City ise puanla tanışamadı.

PREMIER LİG'DE GELECEK MAÇ

Ligin sonraki maçında Manchester City derbi maçında Manchester United'e konuk olacak. Coventry City ise Brighton & Hove Albion'u ağırlayacak.