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Manchester City-Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City ile Coventry karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Manchester City-Coventry maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi:
Manchester City-Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3. hafta maçında Manchester City ile Coventry karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City-Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY-COVENTRY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City-Coventry maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

#Manchester City
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