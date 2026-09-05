Manchester City-Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City ile Coventry karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Manchester City-Coventry maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.
MANCHESTER CITY-COVENTRY CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3. hafta maçında Manchester City ile Coventry karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City-Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MANCHESTER CITY-COVENTRY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester City-Coventry maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.