CANLI | Al-Taawoun-Al-Fateh maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Al-Taawoun FC-Al-Fateh SC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Saudi Pro League 5. hafta karşılaşmasının tarihi, saati, stadyumu ve yayın bilgileri haberimizde.