Inter’den Napoli’ye karşı muhteşem geri dönüş! 2-0’dan 3-2’ye

Inter, Serie A'nın 3. haftasında sahasında Napoli karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve 3-2 kazanmasını bildi.

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Inter, sahasında Napoli'yi 3-2 mağlup etti.

Giuseppe Meazza'da oynanan mücadelede ilk olarak Napoli 50'de Politano ve 53'te Höjlund'un kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Ardından Inter, 56'da Martinez, 82'de Thuram ve 90+1'de tekrar Martinez'in golleriyle muhteşem bir geri dönüşe imza atarak mücadeleyi 3-2 kazandı.

Maçın ardından Inter, ilk 3 haftada maçlarının tamamını kazanarak ligin zirvesine yerleşti. Napoli ise 3 maçın sonunda 3 puan toplayabildi.

SERIE A'DA GELECEK MAÇ

Serie A'nın gelecek haftasında Inter sahasında Udinese'yi konuk edecek. Napoli ise evinde Bologna ile karşılaşacak.