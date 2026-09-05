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Inter-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan Inter ile Napoli karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Inter-Napoli maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi:
Inter-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3. hafta maçında Inter ile Napoli karşı karşıya gelecek. Peki, Inter-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter-Napoli maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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#Inter
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