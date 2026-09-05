Inter-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan Inter ile Napoli karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Inter-Napoli maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.
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İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3. hafta maçında Inter ile Napoli karşı karşıya gelecek. Peki, Inter-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
INTER-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Inter-Napoli maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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