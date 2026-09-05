Bundesliga'da Hoffenheim ile Borussia Dortmund karşılaşıyor. 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak. İşte Hoffenheim - Dortmund maçı yayın bilgileri...

Hoffenheim - Borussia Dortmund maçını takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da futbol heyecanı ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Hoffenheim ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konular ise maçın başlama saati ve yayın kanalı oldu. "Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?", "Hoffenheim - Borussia Dortmund hangi kanalda?" ve "Hoffenheim Dortmund maçı canlı izle" aramaları karşılaşma öncesinde öne çıkıyor.

HOFFENHEIM - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak.

HOFFENHEIM - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Borussia Dortmund karşılaşması S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

HOFFENHEIM - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya SNP Arena ev sahipliği yapacak. Hoffenheim'ın sahasında oynanacak mücadelede ev sahibi ekip sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

HOFFENHEIM - BORUSSIA DORTMUND MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ