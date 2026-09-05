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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi Atletico Madrid şokta!

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Atletico Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'ya mağlup oldu.

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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi Atletico Madrid şokta!

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Atletico Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'ya 3-0 mağlup oldu.

San Mames'te oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Nico Williams, 48. dakikada Robert Navarro ve 90. dakikada Oihan Sancet kaydetti.

İlk iki haftayı puansız geçiren Athletic Bilbao, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi. Bu sezon ligde ilk kez yenilen Atletico Madrid ise 7 puanda kaldı.

LA LIGA'DA GELECEK MAÇ

Ligin soonraki maçında Athletic Bilbao sahadında Elche'yi konuk edecek. Atletico Madrid ise Real Sociedad deplasmanına gidecek.

#Atletico Madrid #Athletic Bilbao #Nico Williams #Real Sociedad #Elche #İspanya La Liga #Fenerbahçe #Şampiyonlar Ligi
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