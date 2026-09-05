Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan 5. hafta karşılaşmasıyla devam ediyor. Al-Ittihad FC sahasında Al-Nassr FC’yi konuk edecek. Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al-Nassr ile Al-Ittihad arasındaki mücadele öncesinde futbolseverler “Al-Ittihad-Al-Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. İşte kritik karşılaşmanın tarihi, saati, yayın kanalı ve stadyum bilgileri...

Al-Ittihad FC-Al-Nassr FC maçını takip etmek için tıklayınız...

Al-Ittihad FC ile Al-Nassr FC, Suudi Arabistan Pro Lig'in 2026-2027 sezonu 5. haftasında karşı karşıya gelecek. "Al-Ittihad-Al-Nassr canlı izle", "Al-Ittihad-Al-Nassr hangi kanalda?" ve "Ronaldo'nun maçı saat kaçta?" aramaları karşılaşma öncesinde gündeme geliyor. Cristiano Ronaldo da Al-Nassr'ın en önemli hücum kozlarından biri olarak karşılaşmanın öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Al-Ittihad Al-Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda? Al-Ittihad Al-Nassr maçına dair tüm detaylar A Spor'da!

AL-ITTIHAD FC-AL-NASSR FC MAÇI NE ZAMAN?

Al-Ittihad FC ile Al-Nassr FC, Suudi Arabistan Pro Lig'in 2026-2027 sezonu 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele 5 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.

AL-ITTIHAD FC-AL-NASSR FC MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

AL-ITTIHAD FC-AL-NASSR FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Al-Ittihad FC-Al-Nassr FC karşılaşması Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

GÖZLER RONALDO'NUN DA YER ALDIĞI DEV MAÇTA

Suudi Arabistan futbolunun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Al-Ittihad FC-Al-Nassr FC mücadelesinde gözler Cidde'deki Alinma Stadium'a çevrilecek. İlk dört maçını kazanarak 12 puanla zirvede bulunan Al-Nassr, güçlü rakibi karşısında galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Al-Ittihad ise 8 puanla çıktığı mücadelede sahasında liderden puan veya puanlar almanın hesaplarını yapıyor.

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