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Brighton-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Brighton ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Brighton-Leeds United maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi:
Brighton-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3. hafta maçında Brighton ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Peki, Brighton-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON-LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton-Leeds United maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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