Brighton-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Brighton ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Brighton-Leeds United maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.