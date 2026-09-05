Bayer Leverkusen-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Bayer Leverkusen ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Bayer Leverkusen-Union Berlin maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.