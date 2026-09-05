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Bayer Leverkusen-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Bayer Leverkusen ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Bayer Leverkusen-Union Berlin maçına dair tarih, saat, yayın bilgisi ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi:
Bayer Leverkusen-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Almanya Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Peki, Bayer Leverkusen-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN-UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-Union Berlin maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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#Almanya Bundesliga #S Sport Plus #UNION BERLIN
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