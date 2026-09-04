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PSG, teknik adam Luis Enrique'nin sözleşmesini uzattı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, İspanyol teknik direktörü Luis Enrique ile 2030 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.

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PSG, teknik adam Luis Enrique'nin sözleşmesini uzattı

Kulübün açıklamasında, "Luis Enrique, 2030'a kadar Paris Saint-Germain teknik direktörü." ifadesi kullanıldı.

Fransız ekibini 5 Temmuz 2023'ten beri çalıştıran 56 yaşındaki İspanyol teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonda üst üste şampiyonluğa ulaştı.

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig aşamasında Galatasaray ile de karşı karşıya gelecek.

#Luis Enrique #UEFA Şampiyonlar Ligi #Paris Saint Germain
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