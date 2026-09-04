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Hull City, Sergej Jakirovic ile nikah tazeledi

Premier Lig ekiplerinden Hull City, teknik direktörü Sergej Jakirovic ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Hull City, Sergej Jakirovic ile nikah tazeledi

İngiltere Premier Lig'e Manchester United ve Coventry City galibiyetleriyle başlayan Hull City, teknik direktörü Sergej Jakirovic ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ise şunları söyledi:
"Buraya geldiğim andan itibaren kulüpten ve taraftarlarımızdan destek gördüm, bu yüzden bu yolculuğun devam edecek olmasından çok mutluyum. Hull benim evim gibi ve bu yolculuğun devam etmesi için heyecanlıyım. Premier Lig'e yükselmek bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Yaptığınız işe inanmalısınız ve burada bir aile gibi kenetlenmiş özel bir grubumuz var. Sezonun ilk maçlarında bu seviyede rekabet edebileceğimizi ve tehlikeli olabileceğimizi gösterdik. Elbette, taraftarlarımızı gururlandıracak şekilde çalışmaya ve performans sergilemeye devam edeceğiz."

#Hull City #Sergej Jakirovic #Premier Lig #Manchester United #Coventry City
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