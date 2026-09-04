Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi rakibi PSG şaşırttı! Evinde Monaco’ya mağlup oldu

PSG, Ligue 1’in 3. haftasında sahasında Monaco’ya 2-1 mağlup oldu. Ligde henüz galibiyet alamayan Fransız devi 2 puanda kalırken, 3’te 3 yapan Monaco liderlik koltuğuna oturdu. PSG, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın rakibi olacak.

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Monaco'yu konuk etti. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Karşılaşmada PSG adına ilk golü 31. dakikada Marquinhos kaydetti. Monaco ise 58. dakikada Nazinho ve 72. dakikada Idumbo'nun attığı gollerle mücadelede geri dönüşe imza attı.

Bu sonuçla ligde üç maçtır galibiyet alamayan PSG, 2 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 12. sırada yer aldı. Sezona üçte üç yaparak başlayan Monaco ise 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

PSG'nin aldığı mağlubiyet, Galatasaray açısından da dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında Fransız deviyle karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz Galatasaray, 27 Ocak 2027'de PSG'ye konuk olacak. Fransız ekibi, o tarihe kadar ligde ve Avrupa'da yeniden yükselişe geçmeye çalışacak.

PSG, Ligue 1'in gelecek haftasında Brest deplasmanına çıkacak. Monaco ise Strasbourg deplasmanında üç puan arayacak.