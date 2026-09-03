Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan sakatlık açıklaması: Bu konuda açıklama yapmam gerekti!

Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan ve sahalardan uzak kalan Marco Asensio, hakkında çıkan ameliyat iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Kanarya'da son olarak takımın İspanyol yıldızı Marco Asensio sağlık durumu hakkında konuştu.

İŞTE ASENSIO'NUN O SÖZLERİ:

"Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhaba. Ameliyat olmam gerektiği yönündeki son haberleri yalanlamak için buradayım. Bildiğiniz gibi normalde bu tür sahte haberlere pek cevap vermem. Ancak söz konusu olan sağlığım ve tüm Fenerbahçe taraftarlarının heyecanı olunca, bu konuda açıklama yapmam gerektiğini düşünüyorum.



Dolayısıyla çıkan haberleri kesinlikle yalanlıyorum. Yavaş yavaş saha çalışmalarına başladım. Çok yakında takımla birlikte olacağım. Uzun zamandır buradayım. Takımın istikrarını bozmak isteyenler olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken, her şey yolunda; çok yakında takıma döneceğimi belirtmek istiyorum.



Sezona çok iyi başladık. Fenerbahçe, 18 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Çok olumlu bir ivme yakaladık. Bu yüzden hep birlikte cumartesi günkü Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Umarım stat her zamanki gibi tıklım tıklım olur; takımımızı sonuna kadar desteklersiniz ve bu maçı kazanırız. Sonuna kadar. Her zamanki desteğiniz için teşekkürler."

İŞTE ASENSIO'NUN O SÖZLERİ: