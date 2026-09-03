Al Hilal, Gabriel Martinelli transferini resmen açıkladı!

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal, Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'yi 70 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal, Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'yi renklerine bağladı.

Brezilyalı kanat oyuncusu, Arabistan ekibiyle 4 yıllık kontrata imza attı. Al Hilal, yıldız futbolcu için 70 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşırken, oyuncuya da yıllık 20 milyon euroluk net maaş ödeyecek.