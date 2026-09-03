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Al Hilal, Gabriel Martinelli transferini resmen açıkladı!

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal, Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'yi 70 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

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Al Hilal, Gabriel Martinelli transferini resmen açıkladı!

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal, Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'yi renklerine bağladı.

Brezilyalı kanat oyuncusu, Arabistan ekibiyle 4 yıllık kontrata imza attı. Al Hilal, yıldız futbolcu için 70 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşırken, oyuncuya da yıllık 20 milyon euroluk net maaş ödeyecek.

#Al Hilal #Arsenal #Gabriel Martinelli #Arabistan
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