Fenerbahçe'den ayrılan Sofyan Amrabat Ajax'ta!

Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı Faslı futbolcu Sofyan Amrabat, Ajax'a transfer oldu.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı Sofyan Amrabat ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı futbolcu Hollanda'nın önde gelen takımlarından Ajax ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.