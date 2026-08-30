CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe'den ayrılan Sofyan Amrabat Ajax'ta!

Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı Faslı futbolcu Sofyan Amrabat, Ajax'a transfer oldu.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den ayrılan Sofyan Amrabat Ajax'ta!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı Sofyan Amrabat ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı futbolcu Hollanda'nın önde gelen takımlarından Ajax ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

#Fenerbahçe #Ajax #Sofyan Amrabat
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı
Sonraki Haber
G.Saray'da Göztepe maçı sonrası ilk transfer yolda! Görüşmeler resmen başladı