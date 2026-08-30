Fenerbahçe'den ayrılan Sofyan Amrabat Ajax'ta!
Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı Faslı futbolcu Sofyan Amrabat, Ajax'a transfer oldu.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı Sofyan Amrabat ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı futbolcu Hollanda'nın önde gelen takımlarından Ajax ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Ajax has reached an agreement with Sofyan Amrabat. The defensive midfielder has signed a contract in Amsterdam that takes immediate effect and runs until June 30, 2028.— AFC Ajax (@AFCAjax) August 30, 2026
Jordi Cruijff: 'We are delighted to have secured Sofyan's signature. He is physically strong, technically… pic.twitter.com/b9iSUYkXGb