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Nordin Amrabat, Utrecht'e transfer oldu

Hollanda ekibi Utrecht, Faslı sağ kanat oyuncusu Nordin Amrabat'ı transfer etti.

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Nordin Amrabat, Utrecht'e transfer oldu

Kulübün açıklamasında, "Utrecht, Nordin Amrabat'ı kadrosuna kattı. 39 yaşındaki Faslı milli futbolcu, iki haftadır teknik direktör Anthony Correia'nın takımıyla antrenman yapıyor ve artık resmi maçlarda oynayabilecek durumda." ifadelerine yer verildi.

Fas Milli Takımı formasını 64 maçta giyen Amrabat, Türkiye, Yunanistan ve Suudi Arabistan'da lig şampiyonlukları yaşadı.

Amrabat, daha önce Galatasaray, PSV, Malaga, Watford, AEK ve Al-Nassr kulüplerinde forma giydi.

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