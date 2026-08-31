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Barcelona evinde farka koştu

La Liga'nın 3. haftasında Barcelona, sahasında Rayo Vallecano'yu 5-2 yenerek 3'te 3 yaptı.

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Barcelona evinde farka koştu

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Barcelona ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 5-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Raphinha (2), Lamine Yamal (2) ve Florian Lejeune (k.k.) kaydetti. Rayo Vallecano'nun Sergio Camello (2) ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla 3'te 3 yapan Barcelona puanını 9'a yükseltirken, ikinci yenilgisini alan Rayo Vallecano 1 puanda kaldı.

#Rayo Vallecano #Barcelona
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