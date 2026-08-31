Arsenal Aston Villa'yı tek golle devirdi

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa'yı Bukayo Saka'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

Londra ekibi, rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 59. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

Arsenal bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Ligdeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Aston Villa, henüz puanla tanışamadı.