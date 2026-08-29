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Borussia Dortmund-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın açılış haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hamburg'u ağırlıyor. Peki Borussia Dortmund-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Borussia Dortmund-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-HAMBURG MAÇI TIKLA TAKİP ET

Almanya Bundesliga'da 2026/27 sezonu heyecanı başlıyor. Ligin 1. haftasında Borussia Dortmund, Hamburg'u ağırlıyor. Nefesleri kesecek karşılaşmada tarafların tek amacı 3 puanı hanelerine yazdırarak lige galibiyetle başlamak. Peki Borussia Dortmund-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-HAMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund-Hamburg maçı 29 Ağustos Cumartesi günü TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadele S Sport + ekranlarından naklen yayınlanacak.

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