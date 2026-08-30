Manchester United evinde Ipswich Town'ı mağlup etti!

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United, evinde Ipswich Town'ı farklı mağlup etti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United, konuk ettiği Ipswich Town'ı 5-2'lik skorla mağlup etti.

United'a galibiyeti getiren golleri 40., 61.(P), ve 68. dakikalarda Bruno Fernandes, 56. dakikada Jacob Greaves (kendi kalesine) ve 82. dakikada Bryan Mbeumo'dan geldi.

Ipswich'in golleri ise 29. dakikada Leif Davis ve 90+1. dakikada Chuba Akpom'dan geldi.

Bu sezonki ilk puanlarını alan Manchester United 3 puana yükselirken, Ipswich Town da 3 puanda kaldı.