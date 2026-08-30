İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, deplasmanda Cagliari'yi 1-0 mağlup etti. Inter'e galibiyeti getiren golleri milli yıldız Hakan Çalhanoğlu kaydetti. İşte Hakan'ın golü...

İtalya Serie A 2. Hafta mücadelesinde Inter, Cagliari deplasmanına konuk oldu. Çekişmeli geçen karşılaşmada sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan konuk ekip, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Inter'e zorlu deplasmanda galibiyeti getiren tek gol, muhteşem form grafiğini sürdüren milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Mücadelenin kaderini çizen tecrübeli orta saha, attığı şık golle takımını zafere taşıyan isim oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU DURDURULAMIYOR!

Serie A'ya çok hızlı bir başlangıç yapan milli futbolcumuz, geçen hafta oynanan ligin ilk maçında da ceza sahası dışından attığı enfes golle adından söz ettirmişti. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Cagliari deplasmanında da ağları sarsarak üst üste ikinci haftada da gol sevinci yaşadı ve Inter'in en önemli kozlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İŞTE O GOL:

