İngiltere Premier Lig'in 2. hafta maçında Chelsea evinde Brighton'ı mağlup etti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea, sahasında konuk ettiği Brighton'ı 4-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Romeo Lavia, 14. dakikada Pedro Neto, 32. dakikada Joao Pedro ve 74. dakikada Cole Palmer kaydetti.

Brighton'ın golleri ise 35. dakikada Malick Junior Yalcouye, 63. dakikada Joao Pedro kendi kalesine ve 90+6. dakikada Pascal Groß'tan geldi.

Konuk ekipte milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla lige 2'de 2 yaparak başlayan Chelsea, puanını 6'ya yükseltti. Brighton ise 3 puanda kaldı.