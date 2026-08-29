Union Berlin-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Union Berlin-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UNION BERLIN-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI TIKLA TAKİP ET
Almanya Bundesliga'da 2026/27 sezonu heyecanı başlıyor. Ligin 1. haftasında Union Berlin, sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor. Nefesleri kesecek karşılaşmada tarafların tek amacı 3 puanı hanelerine yazdırarak lige galibiyetle başlamak. Peki Union Berlin-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
UNION BERLIN-EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Union Berlin-Eintracht Frankfurt maçı 29 Ağustos Cumartesi günü TSİ 16.30'da başlayacak. Mücadele S Sport + ekranlarından naklen yayınlanacak.