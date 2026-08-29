Leipzig-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın açılış haftasında Leipzig, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlıyor. Peki Leipzig-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
LEIPZIG-MÖNCHENGLADBACH MAÇI TIKLA TAKİP ET
Almanya Bundesliga'da 2026/27 sezonu heyecanı başlıyor. Ligin 1. haftasında Leipzig, Borussia Mönchengladbach'ı ağırlıyor. Nefesleri kesecek karşılaşmada tarafların tek amacı 3 puanı hanelerine yazdırarak lige galibiyetle başlamak. Peki Leipzig-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
LEIPZIG-MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Leipzig-Borussia Mönchengladbach maçı 29 Ağustos Cumartesi günü TSİ 16.30'da başlayacak. Mücadele S Sport + ekranlarından naklen yayınlanacak.