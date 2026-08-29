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TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesi taraftarlar; "TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte detaylar...

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TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. İşte Konyaspor'un ev sahibi olduğu karşılaşma öncesi kritik bilgiler...

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TÜMOSAN KONYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor maçı TSİ 19.00'da oynanacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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