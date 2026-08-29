TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesi taraftarlar; "TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte detaylar...