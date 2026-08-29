TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesi taraftarlar; "TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. İşte Konyaspor'un ev sahibi olduğu karşılaşma öncesi kritik bilgiler...
TÜMOSAN KONYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
TÜMOSAN KONYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor maçı TSİ 19.00'da oynanacak.
TÜMOSAN KONYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.