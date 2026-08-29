Tottenham-Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

G.Saray'ın istediği Conrad Harder için Lazio ve Leeds United talip | (Takvim) | Fotomaç

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham ile Newcastle kozlarını paylaşacak. Tottenham'ın ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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TOTTENHAM-NEWCASTLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham-Newcastle maçı 29 Ağustos Cumartesi (Bugün) 19.30'da başlayacak.

TOTTENHAM-NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham-Newcastle maçı beIN SPORTS 3'de canlı olarak yayınlanacak.