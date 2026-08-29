Coventry-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in iki yeni ekibi Coventry ve Hull City ligin 2. haftasında karşı karşıya gelecekler. Karşılaşmaya Coventry ev sahipliği yapacak. Mücadele öncesi futbolseverler, "Coventry-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" araştırmaları yapıyorlar. İşte bu karşılaşma öncesi tüm önemli detaylar...