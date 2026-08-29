Sevilla-Atletico Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Sevilla-Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Sevilla'ya konuk olacak. Peki, Sevilla-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sevilla-Atletico Madrid maçıyla ilgili detaylar haberimizde...