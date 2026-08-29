Sevilla-Atletico Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Sevilla-Atletico Madrid maçı hangi kanalda?
La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Sevilla'ya konuk olacak. Peki, Sevilla-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sevilla-Atletico Madrid maçıyla ilgili detaylar haberimizde...
İspanya La Liga'nın 3. haftasında sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek olan Sevilla'da gözler kritik mücadeleye çevrildi.
Luis Garcia'nın öğrencileri bu kritik mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılarak lige 3'te 3 ile devam etmek istiyor.
Atletico Madrid ise sezona Malaga karşısında deplasmanda alınan 2-0'lik galibiyet ile başladı. Ardından Madrid ekibi, Villarreal ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Başkent temsilcisi, Sevilla karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.
İşte Sevilla-Atletico Madrid maçı öncesi tüm önemli detaylar...
SEVILLA-ATLETICO MADRID MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
SEVILLA-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?
Sevilla-Atletico Madrid maçı 29 Ağustos Cumartesi (Bugün) oynanacak.
SEVILLA-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Sevilla-Atletico Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
SEVILLA-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Kritik karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.