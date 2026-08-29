CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Sevilla-Atletico Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Sevilla-Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Sevilla'ya konuk olacak. Peki, Sevilla-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sevilla-Atletico Madrid maçıyla ilgili detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi:
Sevilla-Atletico Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Sevilla-Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 3. haftasında sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek olan Sevilla'da gözler kritik mücadeleye çevrildi.

Luis Garcia'nın öğrencileri bu kritik mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılarak lige 3'te 3 ile devam etmek istiyor.

Atletico Madrid ise sezona Malaga karşısında deplasmanda alınan 2-0'lik galibiyet ile başladı. Ardından Madrid ekibi, Villarreal ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Başkent temsilcisi, Sevilla karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

İşte Sevilla-Atletico Madrid maçı öncesi tüm önemli detaylar...

SEVILLA-ATLETICO MADRID MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

SEVILLA-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Sevilla-Atletico Madrid maçı 29 Ağustos Cumartesi (Bugün) oynanacak.

SEVILLA-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla-Atletico Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

SEVILLA-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
İşte Real Sociedad-Espanyol maçı bilgileri
Sonraki Haber
İşte Real Sociedad-Espanyol maçı bilgileri