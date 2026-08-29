Real Sociedad-Espanyol maçı ne zaman ve saat kaçta? Real Sociedad-Espanyol maçı hangi kanalda?

La Liga'nın 3. haftasında Real Sociedad, sahasında Espanyol'u konuk edecek. Peki, Real Sociedad-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Sociedad-Espanyol maçıyla ilgili detaylar haberimizde...