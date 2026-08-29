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Real Sociedad-Espanyol maçı ne zaman ve saat kaçta? Real Sociedad-Espanyol maçı hangi kanalda?

La Liga'nın 3. haftasında Real Sociedad, sahasında Espanyol'u konuk edecek. Peki, Real Sociedad-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Sociedad-Espanyol maçıyla ilgili detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi:
Real Sociedad-Espanyol maçı ne zaman ve saat kaçta? Real Sociedad-Espanyol maçı hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 3. haftasında sahasında Espanyol'u konuk edecek olan Real Sociedad'da gözler kritik mücadeleye çevrildi.

Real Sociedad, bu kritik mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Bask ekibi, sezonun ilk haftasında Real Betis'e deplasmanda 1-0, ikinci haftasında ise Real Madrid'e sahasında 4-1 mağlup oldu.

Espanyol ise sezona iyi bir başlangıç yaptı. Katalan ekibi, ilk haftada Levante'yi 3-0 mağlup ederken ikinci haftada sahasında Real Madrid'e 2-1 kaybetti. Espanyol, Real Sociedad karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

İşte Real Sociedad-Espanyol maçı öncesi tüm önemli detaylar...

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REAL SOCIEDAD-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN?

Real Sociedad-Espanyol maçı 29 Ağustos Cumartesi (Bugün) oynanacak.

REAL SOCIEDAD-ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Sociedad-Espanyol maçı S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD-ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

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