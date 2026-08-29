Levante - Real Betis maçı ne zaman ve saat kaçta? Levante - Real Betis maçı hangi kanalda? :::
La Liga'nın 3. haftasında Levante, sahasında Real Betis'i konuk edecek. Peki, Levante - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Levante - Real Betis maçıyla ilgili detaylar haberimizde...
İspanya La Liga'nın 3. haftasında sahasında Real Betis'i konuk edecek olan Levante'de gözler kritik mücadeleye çevrildi.
Levante, bu kritik mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. İspanyol ekibi, sezonun ilk haftasında Espanyol'a deplasmanda 3-0 mağlup olurken, ikinci haftada ise Osasuna ile 0-0 berabere kaldı.
Real Betis ise sezona Real Sociedad ve Valencia karşısında alınan galibiyetlerle başladı. Endülüs ekibi, Levante karşısında da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
İşte Levante-Real Betis maçı öncesi tüm önemli detaylar...
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LEVANTE-REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN?
Levante-Real Betis maçı 29 Ağustos Cumartesi (Bugün) oynanacak.
LEVANTE-REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA?
Levante-Real Betis maçı S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
LEVANTE-REAL BETİS MAÇI SAAT KAÇTA?
Kritik karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.