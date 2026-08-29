Levante - Real Betis maçı ne zaman ve saat kaçta? Levante - Real Betis maçı hangi kanalda? :::

La Liga'nın 3. haftasında Levante, sahasında Real Betis'i konuk edecek. Peki, Levante - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Levante - Real Betis maçıyla ilgili detaylar haberimizde...