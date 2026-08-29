Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Batman Petrolspor ile Ekenler Beton Sivasspor karşı karşıya gelecek. Batman'da oynanacak olan bu maç öncesi taraftarlar, "Batman Petrolspor, Ekenler Beton Sivassoır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte tüm detaylar...
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Batman Petrolspor ile Ekenler Beton Sivassoır karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
BATMAN PETROLSPOR-EKENLER BETON SİVASSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
BATMAN PETROLSPOR-EKENLER BETON SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor maçı 29 Ağustos Cumartesi (Bugün) TSİ 21.30'da başlayacak.
BATMAN PETROLSPOR-EKENLER BETON SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor maçı TRT Spor ve beIN SPORTS MAX 2'de canlı yayınlanacak.