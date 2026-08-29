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Mainz-Paderborn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın açılış haftasında Mainz, Paderborn'u ağırlıyor. Peki Mainz-Paderborn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Mainz-Paderborn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAINZ-PADERBORN MAÇI TIKLA TAKİP ET

Almanya Bundesliga'da 2026/27 sezonu heyecanı başlıyor. Ligin 1. haftasında Mainz, Paderborn'u ağırlıyor. Nefesleri kesecek karşılaşmada tarafların tek amacı 3 puanı hanelerine yazdırarak lige galibiyetle başlamak. Peki Mainz-Paderborn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAINZ-PADERBORN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mainz-Paderborn maçı 29 Ağustos Cumartesi günü TSİ 16.30'da başlayacak. Mücadele S Sport + ekranlarından naklen yayınlanacak.

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