Mainz-Paderborn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın açılış haftasında Mainz, Paderborn'u ağırlıyor. Peki Mainz-Paderborn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MAINZ-PADERBORN MAÇI TIKLA TAKİP ET
Almanya Bundesliga'da 2026/27 sezonu heyecanı başlıyor. Ligin 1. haftasında Mainz, Paderborn'u ağırlıyor. Nefesleri kesecek karşılaşmada tarafların tek amacı 3 puanı hanelerine yazdırarak lige galibiyetle başlamak. Peki Mainz-Paderborn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MAINZ-PADERBORN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Mainz-Paderborn maçı 29 Ağustos Cumartesi günü TSİ 16.30'da başlayacak. Mücadele S Sport + ekranlarından naklen yayınlanacak.