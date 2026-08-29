Almanya Bundesliga'nın açılış haftasında FC Köln, Hoffenheim'ı ağırlıyor. Peki FC Köln-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FC KÖLN-HOFFENHEIM MAÇI TIKLA TAKİP ET

Almanya Bundesliga'da 2026/27 sezonu heyecanı başlıyor. Ligin 1. haftasında FC Köln, Hoffenheim'ı ağırlıyor. Ev sahibi takım, ligin zorlu ekiplerinden Hoffenheim'dan puan ya da puanlar alarak güçlü bir başlangıç hedefliyor. Konuk ekibin ise bu sezon hedefi zirve yarışına ortak olmak. Peki FC Köln-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FC KÖLN-HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FC Köln-Hoffenheim maçı 29 Ağustos Cumartesi günü TSİ 16.30'da başlayacak. Mücadele S Sport + ekranlarından naklen yayınlanacak.