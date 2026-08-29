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Liverpool-Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında Liverpool sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak. Bu kritik mücadele öncesi futbolseverler, "Liverpool-Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" araştırmaları yapıyorlar. İşte Liverpool ile Nottingham Forest arasında oynanacak olan mücadele öncesi tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Liverpool-Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 2. haftasında Liverpool sahasında Nottingham Forest ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool-Nottingham Forest maçı 29 Ağustos Cumartesi (Bugün) 14.30'da başlayacak.

LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool-Nottingham Forest maçı beIN SPORTS 3'de canlı olarak yayınlanacak.

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