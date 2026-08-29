Liverpool-Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında Liverpool sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak. Bu kritik mücadele öncesi futbolseverler, "Liverpool-Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" araştırmaları yapıyorlar. İşte Liverpool ile Nottingham Forest arasında oynanacak olan mücadele öncesi tüm detaylar...