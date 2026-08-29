Liverpool-Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında Liverpool sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak. Bu kritik mücadele öncesi futbolseverler, "Liverpool-Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" araştırmaları yapıyorlar. İşte Liverpool ile Nottingham Forest arasında oynanacak olan mücadele öncesi tüm detaylar...
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 2. haftasında Liverpool sahasında Nottingham Forest ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?
Liverpool-Nottingham Forest maçı 29 Ağustos Cumartesi (Bugün) 14.30'da başlayacak.
LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?
Liverpool-Nottingham Forest maçı beIN SPORTS 3'de canlı olarak yayınlanacak.