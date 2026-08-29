Liverpool ile Nottingham Forest puanları paylaştı

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, sahasında Nottingham Forest'ı konuk etti. İlk yarıyı konuk ekip 1-0 önde kapatırken mücadele 2-2'lik eşitlik ile sonuçlandı ve Anfield'da puanlar paylaşıldı.

İngiltere Premier Lig'de heyecan 2. haftasında Liverpool-Nottingham Forest maçı ile devam etti. Anfield'da oynanan mücadelede 90 dakikanın sonunda taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlik ile noktalandı. Konuk ekip, ilk yarıyı Dan Ndoye'nin golü ile 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Alexander Isak ile skoru eşitleyen Liverpool'a cevap, 70. dakikada Morgan Gibbs-White'ın başarılı penaltı vuruşuyla geldi.

Skoru belirleyen golü ise 82. dakikada Víctor Villanueva kaydetti ve böylelikle mücadele 2-2 sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ikinci haftayı da bir puanla noktaladı ve puanını 2'ye yükseltti. Nottingham Forest ise ilk haftada Leeds United'a mağlup olmasının ardından ilk puanını Liverpool karşısında hanesine yazdırdı.